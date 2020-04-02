Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе 2 апреля назвала примерное время, когда ожидать в стране пика заражений коронавирусом. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Мы считаем, что пиковую стадию можем ожидать со второй половины апреля», — сообщила глава минздрава прогноз журналистам.

Она также отметила, что ситуация будет складываться в зависимости от эффективности мер, принятых государством, и от того, как будет вести себя население.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией 2 апреля достигло 130. Из них 26 выздоровели.

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