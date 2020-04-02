Курск, , 13:35 — REGNUM В Курской области ресурсоснабжающим и управляющим компаниям рекомендовано не штрафовать граждан за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и капитального ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В частности, отложить срок платежей советуют людям, которые не умеют пользоваться электронными системами оплаты. Им рекомендуют не выходить из дома до окончания режима самоизоляции.

Квитанции за март с начислениями за капитальный ремонт можно будет без пени оплатить до 10 мая.

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