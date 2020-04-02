Горно-Алтайск, , 13:33 — REGNUM Угроза коронавируса повлияла и на работу общественного транспорта столицы Горного Алтая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, со 2 по 5 апреля автобусы будут работать по сокращённому графику.

Как отмечается, это позволит снизить пассажиропоток. Всего в настоящее время на дорогах Горно-Алтайска работает 12 автобусных маршрутов вместо 46.

Напомним, в соседнем Алтайском крае до особых указаний приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, отменили движение 22 пассажирских автобусных рейсов в Казахстан (8 Алтайский край, 14 транзит Кемерово, Томск, Новосибирск).

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