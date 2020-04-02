Оренбург, , 13:33 — REGNUM В Оренбурге за сутки по состоянию на 2 апреля полиция выдала 150 предостережений о нарушении режима самоизоляции и составлен один протокол об административной ответственности за нарушение карантина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Также за сутки 25 человек привлечены к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Ежедневно в Оренбурге заступают около 500 полицейских. Патруль проверяет соблюдение гражданами режима самоизоляции, а также карантина гражданами, вернувшимися из-за границы.

Напомним, в Оренбурге с 1 апреля действует режим полной изоляции.