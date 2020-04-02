Рига, , 13:32 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 12 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 458. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1024 теста, общее количество обследованных составило 16 834. 32 пациента находятся в стационаре. В трёх случаях болезнь протекает тяжело, у остальных состояние средней тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.