Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:34 — REGNUM Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму сообщила, что в стране зафиксировали второй случай выздоровления от COVID-19, острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом в четверг, 2 апреля, передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, о первом выздоровевшем в Танзании сообщили во вторник, 31 марта.

Как сообщила Мвалиму, вторая выздоровевшая от COVID-19 пациентка — 42-летняя гражданка США, которая проходила лечение в больнице в Темеке.

Министр добавила, что за последние сутки в восточноафриканской стране был выявлен еще один случай заражения коронавирусом, в результате число общее число подтвержденных случаев заражения достигло 20. По ее словам, новый случай заражения был выявлен у человека, контактировавшего с заболевшим, который вернулся из-за границы. Министр подчеркнула, что все случаи заражения в стране были выявлены в областях Дар-эс-Салам, Аруша, Занзибар и Кагера.

Мвалиму заявила, что состояние 17 человек, которые в настоящее время проходят лечение от COVID-19 в стране, удовлетворительное.