Хабаровск, , 13:38 — REGNUM В аптеках, как государственных, так и коммерческих, Хабаровского края защитных медицинских масок нет. Почти не осталось и антисептиков для рук. Зато маски и антисептики можно купить в некоторых продовольственных магазинах — по баснословным ценам.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, в некоторых торговых центрах Хабаровска упаковка масок производства Малайзии из двух штук продается по цене почти в 150 рублей. Столько же просят за маленький тюбик геля — антисептика для рук.

В сети появилось много предложений по пошиву масок. Стоимость такой маски также порядка 150 рублей.

До эпидемии коронавируса одна маска в аптеке стоила не более 5 рублей за штуку. Кто-то определенно делает сегодня хороший бизнес.

Однако в большинстве торговых предприятий и Хабаровска, и края ни масок, ни антисептиков нет. Без масок и даже защитных перчаток работают продавцы в продуктовых магазинах. На вопрос, почему без маски, отвечают, что их просто негде взять.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровчане делятся друг с другом рецептами антисептиков для рук домашнего изготовления из спирта, глицерина, хлоргексидина и воды.