Уфа, , 13:28 — REGNUM Второй пациент с коронавирусом выздоровел в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, сейчас в стационарах находятся восемь человек инфицированных COVID-19, которые проходят соответствующее лечение. Состояние их удовлетворительное.

Максим Забелин отметил, что с подозрением на новый коронавирус в стационарах Башкирии находятся 106 граждан, из них 14 человек — несовершеннолетние.

Глава республиканского Минздрава напомнил, что первая выздоровевшая от COVID-19 пациентка была выписала из больницы 31 марта текущего года.

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