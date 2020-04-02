Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии второй пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 изолирован, состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

«Женщина приехала в Чувашию на личном транспорте вместе с мужем. Оба изолированы. Состояние их удовлетворительное, в целом чувствуют себя хорошо.

Хочу подчеркнуть, что недомогание женщина почувствовала ещё в Москве. Она сдала анализы, ей был предписан режим самоизоляции. Тем не менее в нарушение предписания она вместе с мужем уехала в Чебоксары. Благодаря оперативной связи с коллегами из Москвы, она была своевременно выявлена и изолирована. Мы незамедлительно подключили правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем», — сказал Владимир Степанов.

Отметим, что женщина прописана в Нижневартовске, работала в Москве.

Ситуация находится на контроле врио главы республики Олега Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нижневартовска приехала в Чувашию из Москвы, где сдала тест на коронавирус и не стала дожидаться результатов. После прибытия в Чувашию ей стало плохо, а из Москвы поступила информация о положительном исследовании на новую коронавирусную инфекцию.

Отметим, что за нарушение карантинных мер при первом случае обычные граждане заплатят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, при повторном — от 150 до 300 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штраф за первое нарушение — от 50 до 150 тыс. рублей, при повторном — до 500 тыс. рублей.

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