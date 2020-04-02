Липецк, , 13:25 — REGNUM Руководство особой экономической зоны «Липецк» закупило 69 тысяч защитных масок и в ближайшее время передаст их в ведомства, продолжающие работу во время режима изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Маски получат сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, а также исполнительные органы власти. Первые шесть тысяч масок ОЭЗ «Липецк» уже закупила у предприятия, которое перепрофилировало свою деятельность для нужд региона, и передала их пассажироперевозчикам.

«Мы не останавливаем свою деятельность как управляющей компании, и все наши предприятия в полной мере обеспечены необходимыми ресурсами. Но в сложившейся ситуации считаем своим долгом сконцентрировать работу на благо жителей области. ОЭЗ «Липецк» координирует деятельность по обеспечению масками региона. Уже 70 тысяч штук переданы в приоритетные ведомства, и работа не останавливается», — прокомментировал гендиректор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.

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