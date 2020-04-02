Липецк, 2 апреля 2020, 13:25 — REGNUM Руководство особой экономической зоны «Липецк» закупило 69 тысяч защитных масок и в ближайшее время передаст их в ведомства, продолжающие работу во время режима изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Маски получат сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, а также исполнительные органы власти. Первые шесть тысяч масок ОЭЗ «Липецк» уже закупила у предприятия, которое перепрофилировало свою деятельность для нужд региона, и передала их пассажироперевозчикам.
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