Киев, , 13:25 — REGNUM Украина идет по испанскому сценарию в плане распространения в стране коронавируса, заявил 2 апреля украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.

Политик призвал не удивляться тому, что на Украине в настоящий момент такое небольшое количество заболевших коронавирусом (804 человека по состоянию на утро 2 апреля).

«Хочу объяснить, что это не реальное количество заболевших, а количество выявленных. Это объясняется тем, что у нас все еще проблемы с тестами и они банально не везде есть. А еще то, что у нас не проходит массовое тестирование с целью локализации очагов заболевания», — пояснил Береза.

Он прогнозирует, что в течение следующих двух недель Украина столкнется с огромным ростом количества заболеваний.

«Это вызвано тем, что появятся тесты и начнутся обоснованные массовые обращения к врачам. Так что не стоит успокаивать себя», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МВД заявили, что Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии коронавируса, в частности, пик заболеваемости ориентировочно ожидается в период между 15 и 25 апреля.

Накануне, 2 апреля, правительство Украины в очередной раз серьезно ужесточило условия карантина.