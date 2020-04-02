Томск, , 13:25 — REGNUM Обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра предложили учёные Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

По данным службы новостей университета, увеличить срок годности тканевых медицинских масок можно, обрабатывая их препаратом «Арговит» с наночастицами серебра. Данный препарат разработали учёные ТПУ совместно со специалистами научно-производственного центра «Вектор-Вита» (Новосибирск) и Национального автономного университета Мексики.

Уточняется, что лекарственные препараты на основе «Арговита» уже давно применяются в ветеринарии для лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков подчеркнул, что наночастицы серебра обладают широкой противовирусной активностью и крайне низкой токсичностью. При этом они гораздо дешевле антибиотиков.

В Омске на основе указанного препарата производятся средства гигиены полости рта, в Новосибирске — косметика с антимикробным действием.

Томские учёные считают, что использование препарата может помочь увеличить срок использования медицинских масок и респираторов. Они предлагают пропитывать фильтрующий элемент разбавленным до терапевтических концентраций раствором.

Также специалисты вуза предлагают организовать стерилизацию тканевых повязок и медицинских масок на импульсном электронном ускорителе. Предложения направлены для их передачи в правительство РФ, подытожили в службе новостей вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 2 апреля проходят лечение два пациента с COVID-19. Медики оценивают их самочувствие как удовлетворительное.

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