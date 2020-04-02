2 Апреля
 
15:00

Президент РФ Владимир Путин вновь обращается к народу. Выступление главы государства анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Днём 2 апреля Песков рассказал, что «решение о продлении нерабочей недели по состоянию на эту минуту не принималось», однако уточнил, что Путин параллельно работает над текстом обращения.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что накануне в ходе совещания с президентом с предложением о продлении нерабочих дней выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.

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Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM