Москва, , 13:24 — REGNUM Свыше 215 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за возможного заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в опубликованном 2 апреля Роспотребнадзором информационном бюллетене.

В целом с начала года под наблюдением находился 361 021 человек. По состоянию на 1 апреля медики контролируют состояние 215 514 человек. Проведено более 536 тыс. лабораторных тестов на инфекцию, в том числе в отношении тех, кто вернулся из-за границы в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 апреля, в России подтверждено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа. Они зарегистрированы в 76 регионах РФ, за последние сутки подтвердился 771 новый случай в 29 регионах.

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