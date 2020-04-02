Ставрополь, , 13:27 — REGNUM Четверо жителей Ставропольского края, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа, выздоровели. На лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 по состоянию 13:00 2 апреля остаются 11 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«За все время коронавирусной инфекцией в крае заразилось 15 человек. Из них уже выздоровели четыре человека. Одиннадцать остаются под наблюдением врачей в изолированных боксах», — написал губернатор.

По данным краевого минздрава, на карантине в инфекционных стационарах находятся 43 человека, у девяти из них имеется подозрение на инфекцию — анализы направлены в лабораторию федерального центра.

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