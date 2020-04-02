Краснодар, , 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона 2 апреля. В настоящее время документы переданы в администрации 40 муниципальных образований. Выдача документов велась и в ночное время.

«На сегодняшний день выдано 46 тыс. 925 спецпропусков. Люди работали всю ночь, но четыре муниципалитета до сих пор не приехали за документами — это представители Апшеронского, Ейского, Староминского и Щербиновского районов», — сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 5 апреля на территории Краснодарского края введён карантин. Жителям запрещено покидать свои дома, приостановлено сообщение между муниципалитетами, ограничено использование личного транспорта. В регионе для транспорта ввели специальную пропускную систему — пропуски делятся на транзитные, для въезжающих автомобилей, а также для перемещения по всему региону и перемещения внутри отдельных муниципалитетов.