Брянск, , 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске. Жильцов призвали соблюдать режим самоизоляции.

Заболевшие COVID-19 после поездки в Испанию мать и сын проживают на улице Дуки в Советском районе Брянска. Их соседям вывесили объявление-предупреждение об опасности заражения коронавирусом и мерах профилактики, сообщает телеканал «Городской». Жильцов попросили соблюдать режим самоизоляции, дезинфицировать квартиры, а в случае появления симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В отношении женщины и мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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