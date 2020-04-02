Пхочхон, Южная Корея, , 13:21 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их совам, 2 апреля из больницы был выписан представитель сухопутных войск из Пхочхона провинции Кёнгидо. Общее число выписанных из больницы военных увеличилось до тридцати двух человек.

По состоянию на 10:00 по местному времени в армии Южной Корее зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, четырнадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

В настоящее время лечение проходят еще семь военных.

Как сообщалоИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения увеличилось до 9976.