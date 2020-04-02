Москва, , 13:19 — REGNUM Около 70% граждан России ограничили контакты для профилактики распространения коронавируса, сообщает 2 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 26 марта этот показатель вырос на 28 процентных пунктов. Люди самоизолируются дома или уезжают в отдаленные места. 61% опрошенных соблюдают дополнительные гигиенические меры — моют руки или используют антисептики.

Число граждан, которые носят маску, увеличилось на 8 процентных пунктов, до 21%. Кроме того, 12% избегают скопления людей, 15% — дополнительно проводят уборку и дезинфекцию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом. За последний сутки обнаружен 771 случай заражения.

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