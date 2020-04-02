Рига, , 13:19 — REGNUM Со 2 апреля в столице Латвии компания Rīgas mikroautobusu satiksme полностью прекращает оказывать услуги по перевозке пассажиров до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные компании.

Журналисты напоминают, что часть маршрутов из-за мер борьбы с пандемией COVID-19 была сокращена компанией ещё 21 марта, а на отдельных маршрутах транспорт курсировал по графику выходного дня. 26 марта министерство сообщений Латвии издало распоряжение, обязывающее перевозчиков обеспечивать безопасную социальную дистанцию между пассажирами. В Латвии решением правительства она определена в два метра.

Представители компании Rīgas mikroautobusu satiksme констатировали, что на деле пассажиры в Риге игнорируют это требование, поэтому и было принято такое решение.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.