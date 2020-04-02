Москва, , 13:17 — REGNUM Победители лотерей смогут получить свои выигрыши в течение 3,5 лет, сообщили в «Столото».

"Пандемия коронавируса приравнивается к обстоятельствам непреодолимой силы, которые позволяют обратиться за выигрышем в течение 3,5 лет. Напомним, что без уважительной причины обратиться за выигрышем можно не позднее полугода после публикации результатов розыгрыша», — говорится в распространенном сообщении.

Согласно законодательству РФ, срок обращения за выплатой выигрыша составляет 180 календарных дней с даты публикации результатов тиража. Если в течение полугода выигрыш остался невостребованным, он может быть выплачен еще в течение трех лет при условии, что обратиться за выигрышем в установленный срок помешали обстоятельства непреодолимой силы. Таковым обстоятельством в том числе является пандемия коронавируса.

Каждый день в государственные лотереи выигрывает более 350 тыс. билетов. Каждую неделю призы от 1 млн рублей и более выигрывают в среднем 25 участников, сообщили в компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с пандемией COVID-19 в регионах России действует режим самоизоляции.