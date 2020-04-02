Сухум, , 13:20 — REGNUM Благотворительный фонд «Абхазия» и политическая партия «Народный фронт Абхазии» начали оказывать гуманитарную помощь тем, кто в результате введённого в республике карантина попал в трудную жизненную ситуацию. Сообщение об этом размещено 1 апреля на странице благотворительного фонда в соцсети Facebook.

«Помощь была оказана уже более чем 120-ти семьям: предметы первой необходимости, а также продуктовая корзина (крупы, овощи, масло, мука и т.д.) — в среднем от 10 до 12 кг», — говорится публикации. В планах организации помочь еще сотне семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 25 марта введен карантин. В рамках принятых мер закрыты многие торговые точки и объекты общепита. Запрещено проведение массовых акции.

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