Уфа, , 13:13 — REGNUM Первая онлайн — свадьба была сыграна в Уфе накануне. Все гости, молодожены и ведущий находились в режиме видеоконференции. В остальном организаторы постарались выдержать традиции настоящего свадебного торжества. Брачующиеся Вахит и Лиля были одеты, как и положено, в белое платье и смокинг. Они даже станцевали свой свадебный танец. В качестве призов гостям выдавались туалетная бумага и макароны. А «штрафники» на 10 минут оставались в масках.

» Мы сняли это видео, когда режим самоизоляции уже был введён. Можно смело сказать, что снимали и режиссировали ролик тоже по удаленке», — пишут авторы видео, опубликованного в группе bash_dtp_official в Инстаграм.

Пользователи поддержали идею и дружно поздравили в комментариях с первой в истории республики онлайн-свадьбой.