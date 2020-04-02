Москва, , 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее сроки рассмотрения заявления на предоставление материнского катала. Об этом он сообщил 2 апреля на заседании правительства России.

«Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза — с одного месяца до десяти рабочих дней», — сказал он.

Мишустин отметил, что добиться этого позволяет в том числе перевод государственной услуги в электронный формат.

При этом средства также будут перечисляться быстрее — пять дней вместо десяти.