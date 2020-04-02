Воронеж, , 13:10 — REGNUM Два новых руководителя назначены указом президента РФ в ГУ МВД Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Указом президента РФ от 1 апреля на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Воронежской области — начальника полиции назначен полковник внутренней службы Владимир Котов, на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Воронежской области — начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области назначен полковник юстиции Сергей Петряшов.

Владимир Котов начал службу с 1996 года, в отделе вневедомственной охраны в Россошанском районе, в 2003 году стал заместителем начальника отдела — начальником штаба отдела внутренних дел г. Россошь и Россошанского района Воронежской области. С 2009 года возглавлял территориальные отделы внутренних дел на районном уровне. На протяжении шести лет являлся начальником управления МВД России по городу Воронежу, в 2017 году был назначен начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области. Он сменил на этой должности Вячеслава Кузнецова, ушедшего на повышение в Москву.

Сергей Петряшов с 2014 года работал в должности начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России, до этого занимал пост заместителя начальника Управления МВД России по Вологодской области — начальника Следственного управления. Предшественник Петряшова в этой должности Вячеслава Воронцова, который ушёл на пенсию.