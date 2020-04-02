Улан-Удэ, , 13:10 — REGNUM У выезжающих из столицы Бурятии Улан-Удэ граждан могут начать измерять температуру. Такое предложение выдвинули руководители районов республики главе региона в качестве одной из мер против распространения коронавируса.

Между тем, некоторые муниципалитеты начали самостоятельно отгораживаться от инфекции. Как сообщало ИА REGNUM, власти Кабанского района перекрыли региональную трассу. Местный глава объяснил это тем, что здесь уже есть граждане, непосредственно контактировавшие с заражёнными.

В результате теперь дорога закрыта для въезда и выезда с правобережной части района до окончания режима самоизоляции.

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