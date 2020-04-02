Москва, , 13:11 — REGNUM Российское движение школьников запустило серию прямых онлайн-эфиров с участием ведущих российских ученых и специалистов в различных отраслях.

Эксперты расскажут о своих отраслях, какие они решают задачи, и как их деятельность сказывается на жизни людей. Школьники же смогут задать специалистам интересующие их вопросы.

Онлайн-эфиры начались 31 марта и проходят в соцсети Instagram ежедневно в 16:00 по московскому времени. Официальный аккаунт движения школьников: @skm_rus.

Присоединиться к участию в эфирах может любой, кто подпишется на аккаунт движения в Instagram. Анонсы предстоящих эфиров публикуются на страницах аккаунта.

2 апреля в разговоре со школьниками примет участие доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ Павел Плечов. Тема онлайн-эфира — «Где искать минералы?»