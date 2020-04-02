Калуга, 2 апреля 2020, 18:22 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша поручил региональному министерству образования и науки обеспечить выдачу продуктовых наборов школьникам, получавшим питание за счёт областного бюджета. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM
«Продуктовые наборы получат более 20 тысяч школьников области. Муниципальные образования сами будут формировать наборы для школьников. Продукты получат дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Переход на дистанционное обучение не должен повлиять на меры социальной поддержки», — считает Владислав Шапша
В частности, в Обнинске продуктовые наборы получат более двух тысяч детей. По информации управления общего образования администрации города, продукты будут выдаваться из расчета 80 рублей в день, один раз в две недели. Стоимость двухнедельного набора составит 800 рублей. В набор предположительно войдут крупа, вермишель, сахар, сок, молоко, сгущенное молоко, рыбные консервы, горох, печенье, кондитерские изделия, растительное масло и тушёнка.
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