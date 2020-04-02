Тегеран, , 13:11 — REGNUM В Иране число заболевших COVID-19 составило 50 468. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны 2 апреля.

По данным министерства, жертвами коронавируса в Иране, по последним данным, стали 3160 человек.

Напомним, 1 апреля директор института Пастера Исламской Республики Иран (ИРИ) Алирез Биглари заявил, что в стране имеется переизбыток тест-наборов для выявления коронавируса. Теперь Иран, по словам Биглари, может экспортировать эти наборы в страны региона.

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