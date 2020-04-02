Москва, 2 апреля 2020, 13:08 — REGNUM В РФ приняты уже исчерпывающие меры по борьбе с нарушителями режима самоизоляции, считает юрист, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю ОП РФ Артем Кирьянов. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, 250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа.
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