Москва, , 13:08 — REGNUM В РФ приняты уже исчерпывающие меры по борьбе с нарушителями режима самоизоляции, считает юрист, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю ОП РФ Артем Кирьянов. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«С точки зрения медицины правительство РФ, законодатель приняли исчерпывающие меры. Я думаю, что сильнее их ужесточать уже не будут. Введены штрафы, введены специальные наказания, введены определённые технологии. Дальше начинается работа исполнительной власти», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, 250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа.

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