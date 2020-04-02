Мадрид, , 13:07 — REGNUM В Испании за сутки скончались 950 пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения королевства.

Всего от COVID-19 в Испании умерли 10 003 человека, 26 743 — выздоровели. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 110 238. Больше всего инфицированных выявлено в Мадриде — 32 155 человек.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Испании было обнаружено 102 136 случаев заражения коронавирусом. Число жертв составляло 9053. Первый больной в королевстве был обнаружено 31 января.

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