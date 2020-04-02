Чебоксары, , 13:07 — REGNUM В Чувашии инфицированная COVID-19 женщина прибыла из Москвы, где находилась на карантине и не дождалась результатов. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паника», созданной по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева.

«Жительница Нижневартовска (по прописке) приехала в Чувашию из Москвы, где в рамках нахождения на карантине сдавала тест на вирус. Не дождавшись результатов, она отправилась в нашу республику. После прибытия ей стало плохо. Из Москвы при этом поступила информация, что тест — положительный», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина изолирована.

Власти подчёркивают, что ситуация находится на личном контроле врио главы Чувашии Олега Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, это второй случай подтверждения новой коронавирусной инфекции в Чувашии. Ранее он был выявлен у мужчины, который посетил Бразилию, возвращаясь через Швейцарию и Москву.

Отметим, что ранее в Чувашии установили всех пассажиров поезда Москва — Чебоксары, которые ехали в одном вагоне с заразившейся коронавирусом жительницей Марий Эл. Под наблюдение попали 42 человека.

На 2 утро в республике медицинское обследование в Чувашии прошли 1705 человек, под наблюдением остаются 952 жителя.

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