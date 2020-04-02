Чебоксары, 2 апреля 2020, 13:07 — REGNUM В Чувашии инфицированная COVID-19 женщина прибыла из Москвы, где находилась на карантине и не дождалась результатов. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паника», созданной по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева.
Уточняется, что женщина изолирована.
Власти подчёркивают, что ситуация находится на личном контроле врио главы Чувашии Олега Николаева.
Как сообщало ИА REGNUM, это второй случай подтверждения новой коронавирусной инфекции в Чувашии. Ранее он был выявлен у мужчины, который посетил Бразилию, возвращаясь через Швейцарию и Москву.
Отметим, что ранее в Чувашии установили всех пассажиров поезда Москва — Чебоксары, которые ехали в одном вагоне с заразившейся коронавирусом жительницей Марий Эл. Под наблюдение попали 42 человека.
На 2 утро в республике медицинское обследование в Чувашии прошли 1705 человек, под наблюдением остаются 952 жителя.
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