Москва, , 13:06 — REGNUM Подготовка к Параду Победы 9 мая идет в соотвествии с планом, решения об изменении даты мероприятия или его формата принято не было, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура. Проводится дезинфекция всех помещений в местах их размещения. Вообще, все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность переноса парада на другую дату или изменение его формата в связи с пандемией коронавируса и мерами по изоляции граждан, принимаемыми по всей России.