Петрозаводск, , 13:16 — REGNUM Правительство Республики Карелии объявило об ужесточении мер в отношении любителей здорового образа жизни, которые, нарушая правила на время эпидемии коронавируса, продолжают тренироваться и бегать на улице. Теперь «спортсменов» будет «отлавливать» полиция и штрафовать на 15 тысяч рублей. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пробежали — за каждую тренировку 15 тысяч рублей, если есть такие деньги — бегайте», — сказал Парфенчиков.

Отметим, согласно распоряжению правительства региона, за нарушение гражданами условий повсеместной самоизоляции будут вводиться штрафы. Таким образом, если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей. С должностных лиц — до 150 тысяч рублей.

В случае гибели человека, заразившегося от нарушителя, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц. Максимальные штрафы — до миллиона рублей — предусмотрены для юридических лиц в случае гибели человека.

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