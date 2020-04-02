Джакарта, , 13:04 — REGNUM Правительство Индонезии отметило, что 12 748 индонезийских граждан работают на иностранных лайнерах, из них 963 гражданина вернулись в страну из-за распространения коронавируса, сообщает Antara.

Данные об индонезийских гражданах были получены министерством иностранных дел Индонезии от десяти судоходных компаний.

Известно, что в настоящее время граждане Индонезии работают на 89 иностранных круизных лайнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, власти Индонезии подтвердили 1790 случаев заражения коронавирусом в стране.

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