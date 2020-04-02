Уфа, , 13:06 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Башкирии до 10 человек. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за сутки количество инфицированных увеличилось на два человека.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии информирует об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Сообщается, что на 01 апреля текущего года в республике под медицинским наблюдением находятся 3148 человека, них вернулись из-за границы 3017 граждан, контактные с больными КВИ — 131 человек.

С клиническими симптомами ОРВИ в инфекционных стационарах Башкирии находятся 96 пациентов. При этом 109 граждан выписаны или сняты с учета по причине выздоровления. При этом на 2 апреля текущего года лабораторно обследовано 5816 человек.

Ранее сообщалось о том, что с 25 марта текущего года начали проводиться лабораторные исследования на COVID-2019 на базе семи медицинских организаций Башкирии.

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