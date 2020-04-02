Архангельск, , 13:02 — REGNUM Лабораторное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 будут проводить в Архангельске, Северодвинске и Котласе. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Так, в ближайшее время к исследованиямприступят Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер, Северодвинская городская клиническая больница №2 скорой медицинской помощи, Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) и клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» в столице Поморья.

«Эти медицинские организации оснащены всем необходимым оборудованием и диагностическими тест-системами. Персонал прошел инструктаж и обучение, определен порядок лабораторной диагностики», — подчеркнули в правительстве.

В настоящее время на территории региона исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

В настоящее время на наличие коронавируса обследовано 1827 жителей Архангельской области, на основе взятых у них проб проведено 2457 лабораторных исследований.

Анализ для проведения лабораторного исследования на наличие нового коронавируса проводят на основании направления, полученного от медицинского работника. Процедура проводится методом ПЦР (полимерная цепная реакция) — для исследования используются носоглоточная слизь или другие биологические жидкости.

Тестировать будут не всех. Направление на исследование получат только те, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции; те, кто контактировал с заболевшими COVID-19 и находится под медицинским наблюдением; те, у кого диагностирована пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, В Архангельск поступило более пяти тысяч тест-систем для диагностики коронавируса SARS-CoV-2. В регионе подтверждены шесть случаев заражения новым коронавирусом.