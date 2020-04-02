Горно-Алтайск, , 13:00 — REGNUM Большинство объектов торговли и предприятий по оказанию услуг населению на Алтае исполняют меры в рамках борьбы с коронавирусом. Но как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, есть и те, кто игнорирует указ о самоизоляции.

В ходе рейдов сотрудники приостановили работу 4 непродовольственных магазинов. При этом в некоторых продуктовых магазинах нет антисептиков, а покупатели не соблюдают между собой дистанцию в 1 метр.

«В отношении 6 руководителей и должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном нарушении за несоблюдение противоэпидемического режима», — отметили в ведомстве.

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