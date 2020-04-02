Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Огнестрельное оружие продано в марте в США в количестве 1,9 млн единиц. Об этом сообщает 2 апреля газета The New York Times.

На фоне пандемии коронавируса продажи оружия выросли почти до рекордных объёмов. Почти столько же оружия — 2 млн единиц — американцы купили в начале 2013 года после повторного вступления в должность президента Барака Обамы. Тогда он выступил за ужесточение правил продажи оружия, так как в декабре 2012 года в штате Коннектикут произошло массовое убийство в начальной школе.

В марте заметнее всего спрос на оружие вырос в штатах Юта и Мичиган. Эксперты объяснили это беспокойством людей из-за возможных беспорядков на фоне прекращения нормальной работы государственных и общественных институтов.

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