Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паники», созданной по поручению врио главы республики Олега Николаева.

«В Чувашии новый случай заражения COVID-19. Олег Николаев держит ситуацию под личным контролем», — отмечается в сообщении.

Детали будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был один подтверждённый случай новой коронавирусной инфекцией: мужчина вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию.

На 2 утро в республике медицинское обследование прошли 1705 человек, под наблюдением остаются 952 жителя.