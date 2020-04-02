Омск, , 12:56 — REGNUM Министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин разъяснил правила передвижения в условиях режима общей самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM 2 апреля в областном правительстве, действующий с 1 апреля в регионе режим самоизоляции не распространяется на тех, кто несёт службу. Это государственные и муниципальные служащие, работники правоохранительных органов, МВД, ФСБ, МЧС и других служб.

По словам Кондина, указанные работники имеют право перемещаться по территории региона при предъявлении своих служебных удостоверений.

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Работникам предприятий, непрерывно осуществляющих свою деятельность, выдаются соответствующие справки. С этими справками люди смогут добраться до места работы и обратно. При этом они также должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для уточнения информации контролирующие органы будут иметь возможность связаться с работодателем по указанному в справке телефону.

Кондин подчеркнул, что ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса ужесточена:

«Тех, кто нарушит режим самоизоляции, в том числе — штрафы на этих лиц будут возлагаться в гораздо большем размере, чем это действовало до сегодняшнего дня».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области режим всеобщей самоизоляции в связи с угрозой коронавируса введён с 1 апреля 2020 года.

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