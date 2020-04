Чикаго, США, , 12:55 — REGNUM К популярному файтингу (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Mortal Kombat 11 могут выйти ещё 11 дополнений с новыми персонажами. Об этом 1 марта сообщил портал We Got This Covered.

Соответствующую информацию нашли датамайнеры (люди, занимающиеся поиском и анализом данных в сети), она была опубликована на Twitter-странице пользователя Thethiny. Поклонники игры выяснили, что в специальном файле игры присутствует определённое количество ячеек, относящееся к количеству персонажей.

Пока что они не содержат никакой информации, однако фанаты вспомнили, что в десятой части Mortal Kombat разработчики использовали тот же подход с постепенным заполнением этих ячеек.

Ранее ИА REGNUM собщило, что вскоре в Mortal Kombat 11 может появиться Эш из серии фильмов «Зловещие мертвецы». С таким предположением выступил в соцсети Twitter один из поклонников франшизы.

