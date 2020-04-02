Петрозаводск, , 13:00 — REGNUM Жительница Республики Карелия привлечена к уголовной ответственности за бегство в другой регион России из режима самоизоляции. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело в Карелии возбуждено в отношении женщины, которая вместо того, чтобы самоизолироваться, села на поезд и покинула республику, уехав в другой регион России.

«Она должна была находиться на самоизоляции, но пренебрегла всеми моральными устоями, уехала отдыхать в другой регион России», — сказал глава региона.

Местонахождение беглянки удалось установить только благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов. Женщина была снята с поезда и возвращена в регион.

Напомним, в настоящее время в Карелии с подозрением на коронавирус госпитализированы 35 человек. Официально подтвержденных случаев инфекции COVD-19 в республике на 2 апреля нет.

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