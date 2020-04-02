Москва, , 12:54 — REGNUM По данным на 15.00 1 апреля 2020 года, еще в 20 регионах России были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, теперь их 75. Всего заразились 2777 человек, выздоровели 190, и 24 умерли.

Центр политической конъюнктуры подгтовил доклад о лучших практиках борьбы с коронавирусом в регионах России.

Топ-10 лучших региональных инициатив

И федеральные, и региональные власти продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением инфекции. Во время совещания с полпредами, которое состоялось 30 марта, президент Владимир Путин особо подчеркнул, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходима слаженная работа всех уровней власти: «обращаюсь и к вам (полпредам), и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас времени нам надо полностью и результативно использовать», — сказал президент.

Президент также поручил полпредам осуществлять постоянный мониторинг ситуации в регионах и отслеживать действия региональных властей, поэтому внимание к решениям глав субъектов Федерации станет еще более пристальным.

Центр политической конъюнктуры продолжает анализировать региональные практики и предлагает новый топ-10 инициатив глав регионов по предотвращению распространения коронавируса.

С этого выпуска и далее инициативы Главы рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, мэра Москвы Сергей Собянина будут выноситься за рамки топ-10, так как в силу политического и административного положения, а также серьезности эпидемиологической ситуации в Москве, Собянин часто выступает в качестве трендсеттера, опережая глав других регионов.

Сергей Собянин (Москва, 1880 случаев заражения). Полная самоизоляция

29 марта Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции действует в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Выходить на улицу можно только в ближайший продовольственный магазин, в аптеку, поликлинику, для выгула животных (в пределах 100 метров от дома), а также в случае, если вы не переведены на удаленную работу. Москвичи, кроме этого, должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте — на поездки в такси и на личном автомобиле это не распространяется.

Глава Правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу Собянина и рекомендовал главам других регионов обратить внимание на меры по полной изоляции граждан.

На 30 марта режим всеобщей самоизоляции ввели: Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, Новгородская область, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Чувашия, Рязанская область, Республика Саха (Якутия) — отдельные районы, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область).

31 марта режим всеобщей самоизоляции также ввели: Алтайский край, Владимирская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, Магаданская область, Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская область, Томская область, Тюменская область, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Многие губернаторы среагировали быстро, однако некоторые из них пошли дальше и развили инициативу.

В тот же день, 29 марта, в Москве объявили о выплате компенсаций безработным, общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей в месяц.

1. Вениамин Кондратьев (Краснодарский край, 22 случая заражения). Жесткий карантин.

В Краснодарском крае объявлен карантин. «Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы», — написал на своей странице в Facebook глава региона. По словам Кондратьева, за это время будет проведена полная дезинфекция улиц, парков, транспорта.

С 31 марта общественный транспорт Краснодара работает в сокращенном режиме: три часа утром и три вечером.

Власти Сочи запретили передвижение по городу на личном транспорте. Жителей на собственных автомобилях будут пропускать только по спецразрешениям.

2. Михаил Развожаев (Севастополь, 5 случаев заражения). Ограничение на въезд в город

На въездах в город установлены блокпосты, на которых проверяют все автомобили, въезжающие в Севастополь. Врио главы города объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По словам Развожаева, в Крым и Севастополь пребывает большое количество россиян из регионов, в которых предусмотрены штрафы за нарушение режима самоизоляции. «Мы проверяем все автомобили, проводим паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — сказал он.

3. Рустам Минниханов (Республика Татарстан, 19 случаев заражения). Информационная поддержка граждан

В Татарстане начал работу сайт Yardam.ru, на котором собрана информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции. Портал «Ярд м», что в переводе с татарского языка означает «поддержка», разработан Министерством цифрового развития Татарстана совместно с командой Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» по поручению главы республики Рустама Минниханова.

4. Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ, 0 случаев заражения). Забота о медицинском персонале

Глава региона распорядился внедрить стимулирующие выплаты медикам, которые работают с пациентами, находящимися на карантине по COVID-19. Врачи, средний персонал и младшие медицинские работники ЯНАО будут дополнительно получать по 70, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Аналогичные меры были приняты и в других регионах: Красноярском крае, Московской области, Псковской области, Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан и др., однако выплаты в ЯНАО оказались одними из наиболее внушительных).

5. Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия), 15 случаев заражения). Информационная поддержка граждан

В регионе создан WhatsaApp-бот, через который каждый желающий может оставить свои вопросы, в том числе и по теме профилактики и борьбы с коронавирусом. «Таким образом, можно узнать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе, необходимые контактные данные, а также сообщить о своей проблеме касательно данной инфекции», — сообщает пресс-служба правительства.

6. Игорь Кобзев (Иркутская область, 3 случая заражения). Сотрудничество с крупным бизнесом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и бизнесмен Олег Дерипаска договорились о строительстве трех специализированных медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом в трех городах этого региона, где есть предприятия «Русала» — Братске, Тайшете и Шелехове. Три комплекса смогут принять более 150 зараженных коронавирусом пациентов.

7. Евгений Куйвашев (Свердловская область, 33 случая заражения). Поддержка малоимущих и уязвимых групп

Переход на дистанционное обучение могут позволить себе не все семьи в силу отсутствия компьютера или ноутбука. В регионе распорядились провести закупку необходимой техники и предоставить ее нуждающимся семьям, чтобы каждый ребенок в условиях карантина мог продолжать обучение.

Аналогичные меры были реализованы в ЯНАО и Московской области.

8. Алексей Цыденов (Республика Бурятия, 25 случаев заражения) Борьба с безработицей

Одной из косвенных проблем распространения коронавируса является экономический спад и рост безработицы. Глава региона поручил в ближайшее время собрать максимально возможное количество вакансий для привлечения к работе жителей республики. Работодатели будут загружать актуальные вакансии на портал https://trudvsem.ru/. Кроме того, работодатели, подавшие сведения о нахождении работников под риском увольнения, смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства при условии организации временной занятости таких сотрудников.

9. Сергей Цивилев (Кемеровская область, 3 случая заражения). Борьба с фейками

Сергей Цивилев записал обращение к жителям о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе для распространения его в мессенджерах Telegam, WhatsApp и социальных сетях. Распространение обращения в мессенджерах в массовом формате может стать эффективной мерой борьбы с фейками, которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются.

10. Василий Орлов (Амурская область, 1 случай заражения). Защита уязвимых групп

Властями региона принято решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований). К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания.

Выводы и прогнозы

1. Меры стали жестче. Как и прогнозировали эксперты ЦПК, главы регионов пошли на общее ужесточение мер борьбы с коронавирусом, а некоторые из них стали самостоятельно вводить дополнительные ограничения (например, закрытие границ Чеченской республики или запрет на въезд в туристические города). В некоторых случаях наблюдаются локальные перегибы, которые могут создать очаги напряженности и раздражение граждан (например, запрет на продажу алкоголя в Кемеровской области, Туве, Башкирии, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях).

2. Информирование граждан выходит на новый уровень. Главы регионов теперь не просто предостерегают граждан об опасности через свои соцсети. Создаются информационные ресурсы, боты, распространяются обращения через мессенджеры. Появление новых каналов повысит как осведомленность граждан, так и понимание причин принимаемых властью мер.

3. Конфликтогенность ситуации увеличивается. Большинство граждан осознают причины введения ограничительных мер и доверяют власти, согласно данным опроса ВЦИОМ от 15 марта, 61% россиян считают, что государство сможет их защитить. Однако, несмотря на это, можно прогнозировать вероятность возникновения локальных конфликтных ситуаций с теми, кто не верит в серьезность ситуации. Судя по всему, власть сформировала определенную линию поведению по отношению к коронавирусным диссидентам: аккуратно, но последовательно ужесточать санкции по отношению к нарушителям для недопущения распространения инфекции.

При подготовке материала использовались данные ежедневных мониторингов ЭИСИ.