Брянск, , 13:01 — REGNUM Двух человек, заболевших COVID-19, подозревают в заражении коронавирусом прихожан-евангелистов в Брянске. Мать и сын, вернувшись из-за границы, не ушли на самоизоляцию, а посетили богослужения.

50-летний мужчина и его 70-летняя мать вернулись из Испании 13 марта. На следующий день они посетили дом пастора брянской Церкви христиан веры евангельской «Пробуждение», где присутствовали девять прихожан. 21 и 22 марта мать и сын приняли участие ещё в одном богослужении, на котором собралось 40 человек. 24 марта их госпитализировали, а затем был подтверждён диагноз COVID-19.

Свидетелем по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил проходит пастор церкви. По данным Рен ТВ, диагноз подтвердился ещё у 10 прихожан, восемь госпитализированы с признаками ОРВИ, семь человек находятся под наблюдением.

Как сообщает ИА REGNUM, региональный оперативный штаб на утро 2 апреля даёт информацию о пяти подтверждённых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

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