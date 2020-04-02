Киев, , 12:52 — REGNUM В марте 2020 года на Украину вернулись из-за рубежа 270 тыс. граждан страны, заявил бывший министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 2 апреля на своём Telegram-канале.

«В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округлённо)… Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер», — написал он.

Дубилет отметил, что ранее наиболее массовый въезд всегда фиксировался в декабре, а выезд — в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 30% украинских мигрантов потеряли работу в связи с пандемией коронавируса.

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