Майкоп, , 13:08 — REGNUM Число жителей Адыгеи, заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, по состоянию на утро 2 апреля выросло до пяти, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки в республике зарегистрирован один случай заражения COVID-19.

Накануне сообщалось, что в Адыгее с подозрением на коронавирус госпитализировано 14 человек. По данным регионального минздрава, пациенты проходят лечение в республиканской инфекционной больнице, тяжелобольных среди них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее, как и в большинстве субъектов РФ, действует режим полной самоизоляции. Жителям всех возрастов запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

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