Москва, , 12:49 — REGNUM Похвастаться комфортными условиями для проживания в России могут жители менее 27% городов. Об этом свидетельствуют данные индекса качества городской среды, которые были рассчитаны Минстроем России совместно с ДОМ. РФ по итогам 2019 года.

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Так, доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. При этом в Минстрое отметили, что по сравнению с 2018 годом, когда впервые было проведено подобное исследование, многие города «смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения». В итоге количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1115.

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«Среднее значение индекса качества городской среды по РФ достигло 169 баллов при плановом показателе 166», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По данным ведомства, наибольшая положительная динамика за прошедший год отмечена по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды.

Добавим, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, индекс качества городской среды к 2024 году необходимо повысить на 30%, а количество городов с неблагоприятной средой сократить в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые индекс качества городской среды был рассчитан Минстроем России в 2019 году по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла.

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