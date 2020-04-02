Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM Два жителя Ростова-на-Дону, у которых 2 апреля подтвердился анализ на коронавирусную инфекцию, вернулись из США и Мексики. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное», — уточнили в мэрии.

По последним данным, под наблюдением специалистов остаются почти 2,4 тыс. человек, в том числе 262 ребёнка. Девять человек госпитализированы в обсерватор и инфекционное отделение горбольницы №1 имени Семашко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть из заболевших COVID-19 — жители областного центра. Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.

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