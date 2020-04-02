Самара, , 12:51 — REGNUM Лаборатория по выявлению коронавируса начала работать в Самарской области. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, лаборатория, открывшаяся на базе Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, может осуществлять работу круглосуточно. При этом мощность лаборатории — порядка 900 тестов.

Отмечается, что в лабораторию поставлены материалы и реагенты для проведения 10 тысяч анализов.

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